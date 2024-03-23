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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024
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10:58 23.03.2024 (обновлено: 11:01 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/opasnost-1935219395.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:58
2024-03-23T11:01
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "Воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.
Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "Воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛипецкая областьИгорь АртамоновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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