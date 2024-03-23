https://ria.ru/20240323/opasnost-1935219395.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:58
2024-03-23T10:58
2024-03-23T11:01
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "Воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за БПЛА