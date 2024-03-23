https://ria.ru/20240323/opasnost-1935219395.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.03.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:58

2024-03-23T10:58

2024-03-23T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

игорь артамонов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области из-за обнаруженных вблизи границы БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "Воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Ольга Фомченкова

безопасность, липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф