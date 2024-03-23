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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T07:29
2024-03-23T07:29
2024-03-23T07:29
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность