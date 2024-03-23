https://ria.ru/20240323/opasnost-1935179879.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:29

2024-03-23T07:29

2024-03-23T07:29

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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