https://ria.ru/20240323/okhrana-1935277431.html

Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал подробности об инциденте

Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал подробности об инциденте - РИА Новости, 23.03.2024

Очевидец теракта в "Крокусе" рассказал подробности об инциденте

Один из очевидцев теракта в "Крокусе" рассказал РИА Новости, что охрана комплекса оставалась на местах и говорила, куда идти, а двери комплекса были открыты. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:15

2024-03-23T14:15

2024-03-23T14:15

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Один из очевидцев теракта в "Крокусе" рассказал РИА Новости, что охрана комплекса оставалась на местах и говорила, куда идти, а двери комплекса были открыты. По его словам, события развивались стремительно, организованной эвакуации не было, но все двери, ведущие на улицу, в том числе пожарные, были открыты. "Охрана оставалась на местах, они показывали, куда идти, отвечали на вопросы и помогали спасаться", - сказал один из выживших при теракте Павел. Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне. Как заявляли в ЦОС ФСБ, задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Один из задержанных заявил, что застрелил людей за деньги, организатор связался с ним через Telegram и предоставил оружие - соответствующую видеозапись опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, украина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, следственный комитет россии (ск рф), крокус