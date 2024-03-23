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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/obstrely-1935299377.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 23.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска с 10.50 до 14.15 субботы обстреляли Донецк и Горловку 35 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из которых были кассетными,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:28
2024-03-23T15:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска с 10.50 до 14.15 субботы обстреляли Донецк и Горловку 35 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из которых были кассетными, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...13.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Донецк подвергся обстрелам с 12.05 по 14.15, по городу выпустили 26 снарядов того же калибра. Под огнем оказались Кировский и Петровский районы города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 35 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска с 10.50 до 14.15 субботы обстреляли Донецк и Горловку 35 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из которых были кассетными, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...13.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Донецк подвергся обстрелам с 12.05 по 14.15, по городу выпустили 26 снарядов того же калибра. Под огнем оказались Кировский и Петровский районы города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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