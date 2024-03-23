Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 35 снарядов
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска с 10.50 до 14.15 субботы обстреляли Донецк и Горловку 35 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из которых были кассетными, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 12.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...13.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Донецк подвергся обстрелам с 12.05 по 14.15, по городу выпустили 26 снарядов того же калибра. Под огнем оказались Кировский и Петровский районы города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.