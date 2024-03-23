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При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека
При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 23.03.2024
При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека
При украинском обстреле украинскими автогазозаправочной станции (АЗГС) в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области погибли два человека, сообщил... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:03
2024-03-23T22:03
2024-03-23T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. При украинском обстреле украинскими автогазозаправочной станции (АЗГС) в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области погибли два человека, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня украинские террористы особенно остервенело обстреливали Херсонщину. В поселке городского типа Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание", — написал он.В селе Старая Збурьевка под огонь попал рынок, ранены три человека, одного из которых в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую центральную городскую больницу, уточнил Сальдо.Кроме того, по словам губернатора, дважды за день повреждения получили распределительные газопроводы в городе Новая Каховка. Сотрудники Херсоноблгаза оперативно устранили неполадки и восстановили газоснабжение.
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херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Новая Каховка, Происшествия
При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека
Сальдо: при украинском обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости.
При украинском обстреле украинскими автогазозаправочной станции (АЗГС) в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области погибли два человека, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале
.
"Сегодня украинские террористы особенно остервенело обстреливали Херсонщину. В поселке городского типа Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание", — написал он.
В селе Старая Збурьевка под огонь попал рынок, ранены три человека, одного из которых в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую центральную городскую больницу, уточнил Сальдо.
Кроме того, по словам губернатора, дважды за день повреждения получили распределительные газопроводы в городе Новая Каховка. Сотрудники Херсоноблгаза оперативно устранили неполадки и восстановили газоснабжение.
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