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При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека

При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 23.03.2024

При обстреле АЗС в Херсонской области погибли два человека

При украинском обстреле украинскими автогазозаправочной станции (АЗГС) в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области погибли два человека, сообщил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:03

2024-03-23T22:03

2024-03-23T22:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. При украинском обстреле украинскими автогазозаправочной станции (АЗГС) в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области погибли два человека, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня украинские террористы особенно остервенело обстреливали Херсонщину. В поселке городского типа Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание", — написал он.В селе Старая Збурьевка под огонь попал рынок, ранены три человека, одного из которых в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую центральную городскую больницу, уточнил Сальдо.Кроме того, по словам губернатора, дважды за день повреждения получили распределительные газопроводы в городе Новая Каховка. Сотрудники Херсоноблгаза оперативно устранили неполадки и восстановили газоснабжение.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, происшествия