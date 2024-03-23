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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935375995.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.03.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате сброса ВСУ боеприпаса и детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T21:55
2024-03-23T21:55
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате сброса ВСУ боеприпаса и детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ранее сообщало, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку. Кроме того, в 17.05 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 марта по состоянию на 21.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка - Центрально-Городской район: в результате сброса ВОП с БПЛА на трассе Пантелеймоновка - Горловка в автомобиле ранен мужчина 1961 года рождения. Никитовский район - в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по ул. Ермоловой, 30 ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены шесть жилых домов в Кировском районе Донецка, в Старомихайловке, в Никитовском районе Горловки, а также ясли-сад в Петровском районе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

СЦКК ДНР: при обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Горловке в результате сброса ВСУ боеприпаса и детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ранее сообщало, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку. Кроме того, в 17.05 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
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7 марта, 08:00
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 23 марта по состоянию на 21.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка - Центрально-Городской район: в результате сброса ВОП с БПЛА на трассе Пантелеймоновка - Горловка в автомобиле ранен мужчина 1961 года рождения. Никитовский район - в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по ул. Ермоловой, 30 ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены шесть жилых домов в Кировском районе Донецка, в Старомихайловке, в Никитовском районе Горловки, а также ясли-сад в Петровском районе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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СВО на Украине стала войной с Западом
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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