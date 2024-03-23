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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935353865.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника - РИА Новости, 23.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника
Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:26
2024-03-23T19:26
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА... 18.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.05 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку с БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА... 18.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 17.05 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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