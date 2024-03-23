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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника - РИА Новости, 23.03.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника

Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:26

2024-03-23T19:26

2024-03-23T19:26

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА... 18.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.05 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика, происшествия