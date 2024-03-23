https://ria.ru/20240323/obstrel-1935353865.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника - РИА Новости, 23.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника
Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:26
2024-03-23T19:26
2024-03-23T19:26
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецк
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотного летательного аппарата на Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА... 18.35 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 17.05 по Горловке было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Донецк и Горловку с БПЛА