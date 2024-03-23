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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 23.03.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска днем в субботу сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:53

2024-03-23T15:53

2024-03-23T15:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска днем в субботу сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 14.55 по городу было выпушено еще два снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия