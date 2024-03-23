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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 23.03.2024 (обновлено: 08:46 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935186181.html
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 23.03.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:22
2024-03-23T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", — написал глава региона.Гладков уточнил, под обстрел попал Белгород: повреждения получили частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие. Он пообещал рассказать подробности позднее.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.В пятницу при очередном обстреле Белгорода погибла женщина, которая выгуливала собак, снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", — написал глава региона.
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Гладков уточнил, под обстрел попал Белгород: повреждения получили частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие. Он пообещал рассказать подробности позднее.
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В пятницу при очередном обстреле Белгорода погибла женщина, которая выгуливала собак, снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах.

На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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