https://ria.ru/20240323/obstrel-1935186181.html
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина - РИА Новости, 23.03.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:22
2024-03-23T08:22
2024-03-23T08:46
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", — написал глава региона.Гладков уточнил, под обстрел попал Белгород: повреждения получили частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие. Он пообещал рассказать подробности позднее.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.В пятницу при очередном обстреле Белгорода погибла женщина, которая выгуливала собак, снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина
Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина, двое пострадали