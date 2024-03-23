При теракте в "Крокусе" погибла "Мисс Тверь-2001"

РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова погибла в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости экс-директор модельного агентства "Шарм" Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году. МЧС РФ ранее публиковало предварительный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий, в том числе указана Екатерина Новоселова. "Это действительно произошло так, трагедия большая", - сказала Даргевич. Она пояснила, что информация сначала появилась в СМИ. "Написала маме Кати, говорю – или журналисты тут что-то пишут, или ошибка какая, все ли с Катей в порядке? Она мне только два слова написала, что Катя погибла", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, ранее Екатерина проживала в Твери, участвовала в показах и конкурсах не только в Твери, но и в других регионах. В 2001 году стала обладательницей титула "Мисс Тверь". Закончила университет, работала в банке, а затем переехала в Москву. "У нее двое прекрасных детей – мальчик и девочка. Очень светлая, очень добрая девушка… Очень умненькая девочка, наидобрейший человек. Мы в шоке, просто до сих пор не верится, что такая трагедия произошла", - отметила Даргевич. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова погибла в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости экс-директор модельного агентства "Шарм" Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.
МЧС РФ ранее публиковало предварительный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий, в том числе указана Екатерина Новоселова.
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"Это действительно произошло так, трагедия большая", - сказала Даргевич.
Она пояснила, что информация сначала появилась в СМИ. "Написала маме Кати, говорю – или журналисты тут что-то пишут, или ошибка какая, все ли с Катей в порядке? Она мне только два слова написала, что Катя погибла", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, ранее Екатерина проживала в Твери, участвовала в показах и конкурсах не только в Твери, но и в других регионах. В 2001 году стала обладательницей титула "Мисс Тверь". Закончила университет, работала в банке, а затем переехала в Москву.
"У нее двое прекрасных детей – мальчик и девочка. Очень светлая, очень добрая девушка… Очень умненькая девочка, наидобрейший человек. Мы в шоке, просто до сих пор не верится, что такая трагедия произошла", - отметила Даргевич.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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