На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата, пишут СМИ
"Страна": на Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата у себя дома
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мужчина на Украине напал с ножом на сотрудников военкомата, явившихся к нему домой, сообщило украинское издание "Страна".
"Мужчина напал с ножом на военкомов, которые пришли к нему домой... Два представителя территориального центра комплектования пришли выяснить, почему мужчина не явился по повестке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщили в издании, инцидент произошел 21 марта в Волынской области на западе Украины. Сотрудник военкомата получил два ножевых ранения, "призывнику" же грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.