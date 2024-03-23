https://ria.ru/20240323/nalchik-1935267100.html

В Кабардино-Балкарии почтили память погибших при теракте в "Крокусе"

В Кабардино-Балкарии почтили память погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Кабардино-Балкарии почтили память погибших при теракте в "Крокусе"

Жители Кабардино-Балкарии в субботу почтили память погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", траурная акция прошла в центре Нальчика,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:39

2024-03-23T13:39

2024-03-23T13:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

россия

казбек коков

владимир путин

дмитрий песков

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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в субботу почтили память погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", траурная акция прошла в центре Нальчика, передает корреспондент РИА Новости. Акция скорби, организованная по инициативе минмолодежи КБР, прошла на площади 400-летия у Государственного музыкального театра в центре Нальчика. Ее участники почтили память погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" минутой молчания и возложили цветы к специально установленному баннеру с надписью "Скорбим. Москва. 22.04.2024". В церемонии возложения также принял участие глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, москва, россия, казбек коков, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)