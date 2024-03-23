https://ria.ru/20240323/nadpis-1935180217.html

В метро Мякинино появилась надпись "Скорбим 22.03.2024"

В метро Мякинино появилась надпись "Скорбим 22.03.2024" - РИА Новости, 23.03.2024

В метро Мякинино появилась надпись "Скорбим 22.03.2024"

Информационные экраны на станции метро Мякинино, ближайшей к "Крокус сити холлу", где произошёл теракт, показывают свечу памяти с надписью "Скорбим 22.03.2024", РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:31

2024-03-23T07:31

2024-03-23T07:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус

происшествия

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 23 мар - РИА Новости. Информационные экраны на станции метро Мякинино, ближайшей к "Крокус сити холлу", где произошёл теракт, показывают свечу памяти с надписью "Скорбим 22.03.2024", передаёт корреспондент РИА Новости. Надпись появилась на экранах, расположенных перед турникетами, а также у спуска к платформе. Ранее аналогичную надпись стали показывать на экране, расположенном на здании медиагруппы "Россия сегодня", а также на многих рекламных щитах в Москве. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), крокус, происшествия