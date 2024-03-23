https://ria.ru/20240323/moldaviya-1935129587.html

Посольство Молдавии в России осудило теракт в "Крокусе"

Посольство Молдавии в России осудило теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство Молдавии в России осудило теракт в "Крокусе"

Посольство Молдавии в России осудило террористический акт в "Крокус сити холле" и выразило соболезнования родственникам и близким погибших. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:49

2024-03-23T00:49

2024-03-23T04:45

теракт в "крокус сити холле"

молдавия

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крокус

в мире

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КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Посольство Молдавии в России осудило террористический акт в "Крокус сити холле" и выразило соболезнования родственникам и близким погибших. "Посольство Республики Молдова в Российской Федерации осуждает террористический акт, произошедший в Москве сегодня вечером, и выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших. Посольство призывает молдавских граждан в РФ соблюдать бдительность и воздерживаться от посещения массовых мероприятий", – отмечается на странице посольства в Facebook*. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.* Принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистскойТеракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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молдавия, россия, крокус, в мире