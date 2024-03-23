https://ria.ru/20240323/mkad-1935142111.html

Съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыли

Съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыли - РИА Новости, 23.03.2024

Съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыли

Съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перекрыт, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:30

2024-03-23T00:30

2024-03-23T01:37

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перекрыт, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Перекрыт съезд с Волоколамского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Выбирайте для объезда северо-западную хорду", - говорится в тексте. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Огонь опускается ниже по зданию. Кадры горящего "Крокуса" Верхние этажи "Крокуса" почти выгорели, огонь опустился ниже, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-23T00:30 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, крокус