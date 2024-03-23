https://ria.ru/20240323/meteorologi-1934632123.html

Всемирный метеорологический день

Всемирный метеорологический день - РИА Новости, 23.03.2024

Всемирный метеорологический день

Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day) ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу Конвенция,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:40

2024-03-23T01:40

2024-03-23T01:40

справки

всемирная метеорологическая организация

гидрометцентр

всемирный метеорологический день

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Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day) ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу Конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО (World Meteorological Organization, WMO). Всемирная метеорологическая организация берет свое начало от Международной метеорологической организации, основанной в 1873 году. В 1951 году ВМО стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области метеорологии (погода и климат), оперативной гидрологии и смежных геофизических наук.С момента своего создания ВМО играет важную роль в обеспечении безопасности и благополучия человечества посредством укрепления сотрудничества между национальными метеорологическими и гидрологическими службами (НМГС) ее членов и содействия применению метеорологии и гидрологии во многих социальных и экономических областях.Организация играет ведущую роль в работе международного сообщества в области мониторинга и защиты климата и окружающей среды. Совместно с другими учреждениями ООН и НМГС ВМО поддерживает осуществление ряда природоохранных конвенций и играет важную роль в предоставлении рекомендаций и проведении оценки для правительств по соответствующим вопросам. Эта деятельность способствует обеспечению устойчивого развития и благосостояния народов. В настоящее время в состав ВМО входят 193 члена, в числе которых 187 государств и шесть территорий, имеющих собственные метеорологические службы. Россия является членом ВМО с 23 марта 1950 года. Ежегодно ВМО празднует Всемирный метеорологический день под определенным девизом, уделяя особое внимание конкретной и актуальной на данный момент теме. В 2024 году Всемирный метеорологический день будет посвящен теме "На переднем крае борьбы с изменением климата" (At the frontline of climate action). Изменение климата представляет собой реальную и неоспоримую угрозу для всей нашей цивилизации. Последствия уже заметны и будут катастрофическими, если не начать действовать уже сейчас.В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила документ "Преобразование мира: программа глобального развития до 2030 года", которая содержит 17 взаимосвязанных целей, призванных стать образцом для построения лучшего и более устойчивого будущего для всех жителей Земли. Цель 13 в области устойчивого развития содержит обязательство, согласно которому мы должны "принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями". Прогресс в достижении этой цели лежит в основе прогресса в деле достижения всех остальных целей в области устойчивого развития.Метеорологические и климатические прогнозы помогают увеличить производство продовольствия и приблизиться к ликвидации голода. Интеграция эпидемиологической и климатической информации помогает понять те заболевания, которые чувствительны к изменению климата, а также бороться с ними. А системы заблаговременных предупреждений помогают уменьшить масштабы нищеты, поскольку дают людям возможность подготовиться к экстремальным погодным явлениям и ограничить их воздействие. В Российской Федерации 23 марта отмечается День работников Гидрометеорологической службы России. Это день был учрежден указом президента России от 19 мая 2008 года и впервые отмечался в 2009 году. Первые попытки организовать ежедневные визуальные наблюдения за погодой были предприняты еще при царе Алексее Михайловиче в середине XVII века. В 1722 году указом Петра I было положено начало систематическим наблюдениям. С основанием в 1724 году Академии наук метеорологические наблюдения в России обрели новое качество – они стали инструментальными. Кроме того, предпринимались попытки теоретически обобщить наколенные знания.Большое влияние на развитие метеорологии в России оказали наблюдения, проведенные в ходе Второй Камчатской экспедиции (1733-1743 годы). Усилиями академического отряда была организована первая русская инструментальная метеорологическая сеть от Казани до Охотска, Большерецка и Нижнекамчатска, включавшая 24 наблюдательных пункта и подчинявшаяся единому центру – Академии наук.В 1849 году указом Николая I при Институте Корпуса горных инженеров было создано старейшее метеорологическое учреждение России – Главная физическая обсерватория (сейчас Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова). К середине XIX века в России уже насчитывалось более 50 метеорологических станций. В 1856 году был организован телеграфный сбор данных.Официальной датой начала работы службы погоды в России следует считать 13 января (1 января по старому стилю) 1872 года. В этот день в Главной физической обсерватории Санкт-Петербурга начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды и составление ежедневной синоптической карты Европы и Сибири. Первый "Ежедневный метеорологический бюллетень" вышел с полученными по телеграфу сообщениями с 26 русских и двух зарубежных станций слежения. С течением времени эта сеть заметно выросла, и в 1888 году в ежедневном бюллетене уже использовались сведения, полученные с 108 российских и 62 зарубежных станций.Начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети – прекратили работу около полутора тысяч станций в разных регионах страны. В 1918 году Главная физическая обсерватория получала сводки лишь от 17 станций и ни одной сводки из-за границы.В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял "Декрет об организации метеорологической службы РСФСР", который предоставил широкие возможности для развития метеорологических исследований. В 1921-1929 годах шел процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях, областях. Важную роль в становлении Гидрометеорологической службы страны сыграл Первый геофизический съезд, проходивший в Москве в мае 1925 года и уделивший значительное внимание вопросам организации единой службы.7 августа 1929 года Центральным исполнительным комитетом и Совнаркомом СССР было принято постановление о создании Единой гидрометеорологической службы СССР.1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды (с 1943 года – Центральный институт прогнозов). 14 ноября 1936 года ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление об организации Главного управления Гидрометеорологической службы при Совнаркоме СССР.К началу Великой Отечественной войны в Гидрометеорологической службе страны функционировали почти четыре тысячи метеорологических, 190 аэрологических, 240 авиационно-метеорологических станций, более 4,4 тысячи гидрологических станций и постов. Во время войны служба была переведена в состав Красной армии, выполняя работы не только для военных нужд, но и все свои прежние обязанности.В послевоенные годы происходило дальнейшее активное преобразование и усиление Гидрометеорологической службы. Помимо восстановления, расширения и укрепления наблюдательных сетей происходило укрепление научной и производственной базы службы.В 1960-е годы на Гидрометеослужбу было возложено выполнение ряда новых ответственных задач: создание служб контроля загрязнения атмосферы и водных объектов, активных воздействий на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления. Огромное развитие получили спутниковые методы исследования в области метеорологии, гидрологии, океанологии, изучения природных ресурсов. В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение – Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года – Гидрометцентр России. 14 октября 1994 года Гидрометцентру России был присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ). В июне 2019 года по решению правительства РФ этот статус был сохранен.В области гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентр России является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).В соответствии с постановлением правительства РФ от 23 июля 2004 года "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.Росгидромет обеспечивает выполнение обязательств России по международным договорам РФ, в том числе по Конвенции ВМО, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В состав Росгидромета входят семь территориальных органов – департаментов Росгидромета по федеральным округам, а также 28 федеральных государственных бюджетных учреждений – Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом большинство из них имеют в своем составе филиалы – центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), расположенные в центрах субъектов РФ. В составе Росгидромета работают 17 научно-исследовательских институтов. В его состав входят также Главный центр информационных технологий и информационного обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета, три военизированных службы активных воздействий на метеорологические процессы. В сентябре 2010 года правительство РФ утвердило Стратегию развития в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года. Ее реализация позволит сформировать высокоэффективную гидрометеорологическую службу, способную в минимальные сроки предоставлять прогнозы погоды, предупреждать о цунами, и сообщать об актуальном состоянии окружающей среды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, всемирная метеорологическая организация, гидрометцентр, всемирный метеорологический день