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ГУ МЧС Подмосковья приняло меры по ликвидации последствий пожара

ГУ МЧС Подмосковья приняло меры по ликвидации последствий пожара - РИА Новости, 23.03.2024

ГУ МЧС Подмосковья приняло меры по ликвидации последствий пожара

Приняты меры по ликвидации последствий пожара по рангу №4 в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:07

2024-03-23T07:07

2024-03-23T07:10

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Приняты меры по ликвидации последствий пожара по рангу №4 в "Крокус сити холле", сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области."Приняты меры по ликвидации последствий следующих происшествий и ЧС: пожар по рангу №4. Красногорский городской округ, 66 километр МКАД, "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/sk-1935161811.html

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-23T07:07 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, происшествия