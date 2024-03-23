https://ria.ru/20240323/meropriyatiya-1935162770.html

В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия

В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия

Власти Тюменской области из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле" отменили все развлекательные мероприятия, запланированные ранее на выходные дни. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:50

2024-03-23T03:50

2024-03-23T03:50

теракт в "крокус сити холле"

россия

тюменская область

московская область (подмосковье)

александр моор

крокус сити холл

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ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Власти Тюменской области из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле" отменили все развлекательные мероприятия, запланированные ранее на выходные дни. "В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной", – сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

тюменская область

московская область (подмосковье)

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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-23T03:50 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тюменская область, московская область (подмосковье), александр моор, крокус сити холл