https://ria.ru/20240323/meropriyatiya-1935162770.html
В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия
В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024
В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия
Власти Тюменской области из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле" отменили все развлекательные мероприятия, запланированные ранее на выходные дни. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T03:50
2024-03-23T03:50
2024-03-23T03:50
теракт в "крокус сити холле"
россия
тюменская область
московская область (подмосковье)
александр моор
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935143487_0:92:3208:1897_1920x0_80_0_0_7dd66df922111d35441b8857f95153ad.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Власти Тюменской области из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле" отменили все развлекательные мероприятия, запланированные ранее на выходные дни. "В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной", – сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
россия
тюменская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935143487_362:0:2891:1897_1920x0_80_0_0_b64e740e342fce375324f0775db0deaf.jpg
Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-23T03:50
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, московская область (подмосковье), александр моор, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Тюменская область, Московская область (Подмосковье), Александр Моор, Крокус Сити Холл
В Тюменской области отменили развлекательные мероприятия
Моор отменил развлекательные мероприятия в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 23 мар – РИА Новости. Власти Тюменской области из-за теракта в подмосковном "Крокус сити холле" отменили все развлекательные мероприятия, запланированные ранее на выходные дни.
"В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной", – сообщил в своем Telegram-канале
глава региона Александр Моор.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.