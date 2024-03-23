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Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:25 23.03.2024 (обновлено: 01:28 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/mediki-1935121886.html
Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского
Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского - РИА Новости, 23.03.2024
Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского
Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени H. B. Склифосовского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:25
2024-03-23T01:28
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
происшествия
россия
крокус
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени H. B. Склифосовского, передает корреспондент РИА Новости.Позднее туда прилетели еще три вертолета экстренной скорой помощи.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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Вертолет скорой помощи у НИИ Склифосовского
Еще один вертолет скорой помощи прибыл в НИИ Склифосовского. Всего корреспонденты РИА Новости насчитали их уже четыре.
2024-03-23T00:25
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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл"
Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус сити холл, происшествия, россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Происшествия, Россия, Крокус
Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского

Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в институт имени Склифосовского

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вертолет экстренной скорой помощи прибыл в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени H. B. Склифосовского, передает корреспондент РИА Новости.
Позднее туда прилетели еще три вертолета экстренной скорой помощи.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллПроисшествияРоссияКрокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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