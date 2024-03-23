https://ria.ru/20240323/mask-1935225932.html

Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп

Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп - РИА Новости, 23.03.2024

Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо отменить залог, который должен внести экс-президент США Дональд... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:14

2024-03-23T11:14

2024-03-23T11:14

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илон маск

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо отменить залог, который должен внести экс-президент США Дональд Трамп для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов. Маск в соцсети X оставил комментарий к сообщению сторонника Трампа.Ранее Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов. "Поднимите руку, если хотите, чтобы большинство в Верховном суде наконец действовало как один и отменило возмутительный задаток, предписанный судьей Энгороном президенту Трампу в Нью-Йорке", - говорится в публикации. В комментарии к посту Маск оставил эмоджи поднятой руки. Трампу необходимо 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения по соответствующему делу. При этом адвокаты политика отмечали, что в ходе переговоров со страховщиками так и не смогли найти гаранта внесения средств. Экс-хозяину Белого дома необходимо было предоставить соответствующую сумму в деньгах. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

https://ria.ru/20240320/maska-1934554703.html

https://ria.ru/20240322/tramp-1934951139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск, сша, майами