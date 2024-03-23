Рейтинг@Mail.ru
Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/mask-1935225932.html
Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп
Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп - РИА Новости, 23.03.2024
Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо отменить залог, который должен внести экс-президент США Дональд... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T11:14
2024-03-23T11:14
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
илон маск
сша
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо отменить залог, который должен внести экс-президент США Дональд Трамп для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов. Маск в соцсети X оставил комментарий к сообщению сторонника Трампа.Ранее Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов. "Поднимите руку, если хотите, чтобы большинство в Верховном суде наконец действовало как один и отменило возмутительный задаток, предписанный судьей Энгороном президенту Трампу в Нью-Йорке", - говорится в публикации. В комментарии к посту Маск оставил эмоджи поднятой руки. Трампу необходимо 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения по соответствующему делу. При этом адвокаты политика отмечали, что в ходе переговоров со страховщиками так и не смогли найти гаранта внесения средств. Экс-хозяину Белого дома необходимо было предоставить соответствующую сумму в деньгах. Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
https://ria.ru/20240320/maska-1934554703.html
https://ria.ru/20240322/tramp-1934951139.html
нью-йорк (город)
сша
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_938:7:2717:1341_1920x0_80_0_0_bc3ef32b261778715afb59e45ff66251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск, сша, майами
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Илон Маск, США, Майами
Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп

Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо отменить залог для Трампа

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что необходимо отменить залог, который должен внести экс-президент США Дональд Трамп для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов. Маск в соцсети X оставил комментарий к сообщению сторонника Трампа.
Ранее Трамп заявил, что располагает почти 500 миллионами долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов.
Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в конгрессе по делу об импичменте лидера США Джо Байдена в маске Владимира Путина
Конгрессмен надел маску Путина на слушание по импичменту Байдена
20 марта, 19:26
"Поднимите руку, если хотите, чтобы большинство в Верховном суде наконец действовало как один и отменило возмутительный задаток, предписанный судьей Энгороном президенту Трампу в Нью-Йорке", - говорится в публикации.
В комментарии к посту Маск оставил эмоджи поднятой руки.
Трампу необходимо 464 миллиона долларов на залог для обжалования решения по соответствующему делу. При этом адвокаты политика отмечали, что в ходе переговоров со страховщиками так и не смогли найти гаранта внесения средств. Экс-хозяину Белого дома необходимо было предоставить соответствующую сумму в деньгах.
Суд ранее признал Трампа, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов и на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Трампу не хватит денег от продажи резиденции для выплаты залога, пишут СМИ
22 марта, 15:17
 
В миреНью-Йорк (город)Дональд ТрампИлон МаскСШАМайами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала