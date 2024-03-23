https://ria.ru/20240323/mashina-1935229377.html

Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами

Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами - РИА Новости, 23.03.2024

Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Об этом она... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:27

2024-03-23T11:27

2024-03-23T14:16

теракт в "крокус сити холле"

маргарита симоньян

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Об этом она сообщила в Telegram-канале."Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем! Низкий вам поклон!" — написала медиаменеджер.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.Как сообщила Симоньян, число погибших возросло до 143. Минздрав Московской области опубликовал список, где указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По данным службы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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маргарита симоньян, происшествия, крокус сити холл