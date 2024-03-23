https://ria.ru/20240323/malkov-1935288676.html

Малков посетил стихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта

Малков посетил стихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Малков посетил стихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта

Губернатор Рязанской области Павел Малков возложил цветы к стихийному мемориалу в Рязани в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, а также РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:53

2024-03-23T14:53

2024-03-23T16:09

рязанская область

происшествия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

маргарита симоньян

павел малков

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков возложил цветы к стихийному мемориалу в Рязани в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, а также призвал жителей региона отложить праздники и провести время дома с родными. "Вместе с рязанцами возложил цветы у стихийного мемориала. Всё еще сложно осознать случившееся. Чудовищная трагедия. Все причастные к бесчеловечному теракту понесут наказание. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Рязанская область скорбит вместе с вами", - написал Малков в своем Telegram. Он отметил, что утром в субботу провел оперативный штаб. "Со вчерашнего вечера отслеживаем обстановку в регионе. Ситуация под контролем. Усилены меры безопасности, силы правопорядка работают в особом режиме. Мы постоянно на связи с федеральными службами и коллегами из Подмосковья и Москвы. Пока сведений о пострадавших рязанцах нет", - добавил губернатор. Малков напомнил, что на выходных в регионе отменены массовые культурные и увеселительные мероприятия. "Друзья, пожалуйста, отложите праздники и проведите время дома с родными и близкими", - написал глава региона. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240322/gubernatory-1935071534.html

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происшествия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, павел малков, владимир путин, москва