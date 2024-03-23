https://ria.ru/20240323/lyzhi-1935298756.html

ЧР по лыжным гонкам в архангельской Малиновке завершили досрочно

ЧР по лыжным гонкам в архангельской Малиновке завершили досрочно - РИА Новости, 23.03.2024

ЧР по лыжным гонкам в архангельской Малиновке завершили досрочно

Оргкомитет чемпионата России по лыжным гонкам, который проводится в Малиновке Архангельской области, принял решение отменить два последних дня чемпионата и... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:26

2024-03-23T15:26

2024-03-23T15:26

архангельская область

архангельская область

россия

красногорск

михаил мурашко

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Оргкомитет чемпионата России по лыжным гонкам, который проводится в Малиновке Архангельской области, принял решение отменить два последних дня чемпионата и завершить его досрочно в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщила пресс-служба правительства региона. "По графику соревнований, сегодня и завтра (в субботу и воскресенье) должны были состояться две заключительные гонки – на 30 километров у женщин и 50 километров у мужчин. Ряд спортсменов обратились к организаторам с предложением отменить гонки. В итоге такое решение принято. Чемпионат России по лыжным гонкам завершен", - говорится в сообщении. Отмечается, что таким образом организаторы, спортсмены, болельщики выражают свое сочувствие всем, кто потерял близких во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В Архангельской области, как и во многих других субъектах России, в эти дни отменены все массовые и культурные мероприятия. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://rsport.ria.ru/20240322/gonka-1934880851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

архангельская область, россия, красногорск, михаил мурашко, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)