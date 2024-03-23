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В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины
В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины - РИА Новости, 23.03.2024
В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины
Двое туристов из группы в составе трех человек погибли при сходе снежной лавины в национальном парке "Югыд ва" в республике Коми, сообщило региональное... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T21:27
2024-03-23T21:27
2024-03-23T21:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Двое туристов из группы в составе трех человек погибли при сходе снежной лавины в национальном парке "Югыд ва" в республике Коми, сообщило региональное управление МЧС РФ. "Сегодня на перевале Мужичий в национальном парке "Югыд ва" от схода снежной лавины пострадала туристская группа из трех человек, из которых два человека погибли. Одному туристу удалось самостоятельно добраться до спасательного поста в горах и сообщить о происшествии", – сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, для поиска погибших привлечены спасатели "СПАС-Коми". Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником он стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в североевропейском регионе.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юнеско, новости - туризм
Туризм, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЮНЕСКО, Новости - Туризм
В национальном парке Коми двое туристов погибли при сходе лавины
МЧС: в национальном парке Коми 2 туриста погибли при сходе лавины