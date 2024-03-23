https://ria.ru/20240323/krov-1935213843.html

Огромная очередь из желающих сдать кровь собралась у НИИ Склифосовского

Огромная очередь из желающих сдать кровь собралась у НИИ Склифосовского - РИА Новости, 23.03.2024

Огромная очередь из желающих сдать кровь собралась у НИИ Склифосовского

Огромная очередь с утра субботы собралась в донорском пункте в НИИ имени Склифосовского в Москве, люди пришли, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:30

2024-03-23T10:30

2024-03-23T10:30

теракт в "крокус сити холле"

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Огромная очередь с утра субботы собралась в донорском пункте в НИИ имени Склифосовского в Москве, люди пришли, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате теракта в подмосковном Красногорске, среди них много росгвардейцев, передает корреспондент РИА Новости. Как указывают волонтеры и медперсонал, которые там дежурят, крови уже достаточно и лучше прийти в другой день в течение недели или даже позже. "Кровь имеет ограниченный срок хранения, она застаивается, а сейчас ее переизбыток. Полезнее будет прийти через несколько дней", — указала волонтер. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), нии скорой помощи имени н. в. склифосовского