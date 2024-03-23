https://ria.ru/20240323/krokus-1935379809.html

Волонтеры раздают чай и печенье пришедшим к мемориалу у "Крокуса"

Волонтеры раздают чай и печенье пришедшим к мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 23.03.2024

Волонтеры раздают чай и печенье пришедшим к мемориалу у "Крокуса"

Волонтёры развернули стол и начали раздачу бесплатного чая, сушек и печенья всем желающим, которые пришли на стихийный мемориал у "Крокус сити холла", чтобы... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:02

2024-03-23T22:02

2024-03-23T22:10

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935371158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b651669b2424406ae06b218ca8bcf62.jpg

КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Волонтёры развернули стол и начали раздачу бесплатного чая, сушек и печенья всем желающим, которые пришли на стихийный мемориал у "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв пятничного теракта, передаёт корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.50 мск людей у мемориала стало немного меньше, чем днём, однако москвичи продолжают нести к нему цветы и игрушки. Мемориал с середины дня разросся в разы. Один молодой человек возложил на него большой самодельный деревянный крест. По мере того, как в Красногорске стемнело, улицу у "Крокуса" начинают освещать лампады, которые граждане приносят и зажигают в память об убитых террористами. На территорию самого комплекса сотрудники полиции по-прежнему никого не пускают. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стихийный мемориал, крест, печенье от волонтеров. Обстановка у "Крокуса" Стихийный мемориал, крест, печенье от волонтеров. Обстановка у "Крокуса" 2024-03-23T22:02 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия