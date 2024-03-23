Волонтеры раздают чай и печенье пришедшим к мемориалу у "Крокуса"

КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Волонтёры развернули стол и начали раздачу бесплатного чая, сушек и печенья всем желающим, которые пришли на стихийный мемориал у "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв пятничного теракта, передаёт корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.50 мск людей у мемориала стало немного меньше, чем днём, однако москвичи продолжают нести к нему цветы и игрушки. Мемориал с середины дня разросся в разы. Один молодой человек возложил на него большой самодельный деревянный крест. По мере того, как в Красногорске стемнело, улицу у "Крокуса" начинают освещать лампады, которые граждане приносят и зажигают в память об убитых террористами. На территорию самого комплекса сотрудники полиции по-прежнему никого не пускают. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стихийный мемориал, крест, печенье от волонтеров. Обстановка у "Крокуса"
Стихийный мемориал, крест, печенье от волонтеров. Обстановка у "Крокуса"
россия, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Волонтеры раздают чай и печенье пришедшим к мемориалу у "Крокуса"
Волонтёры раздают бесплатный чай и печенье пришедшим к мемориалу у "Крокуса"
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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Волонтёры развернули стол и начали раздачу бесплатного чая, сушек и печенья всем желающим, которые пришли на стихийный мемориал у "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв пятничного теракта, передаёт корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 20.50 мск людей у мемориала стало немного меньше, чем днём, однако москвичи продолжают нести к нему цветы и игрушки. Мемориал с середины дня разросся в разы.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Один молодой человек возложил на него большой самодельный деревянный крест.
По мере того, как в Красногорске стемнело, улицу у "Крокуса" начинают освещать лампады, которые граждане приносят и зажигают в память об убитых террористами.
На территорию самого комплекса сотрудники полиции по-прежнему никого не пускают.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
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По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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