https://ria.ru/20240323/krokus-1935284155.html

Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе"

Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе"

Сотни людей стоят в многочасовых очередях на пунктах сдачи крови в Москве, несмотря на дождь и скорое закрытие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:38

2024-03-23T14:38

2024-03-23T14:42

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

маргарита симоньян

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотни людей стоят в многочасовых очередях на пунктах сдачи крови в Москве, несмотря на дождь и скорое закрытие, передает корреспондент РИА Новости. В очереди в Центр крови имени Гаврилова на Шаболовке - не меньше 200 человек, и она продолжает увеличиваться, несмотря на скорое закрытие. "Пункт закроется в 14.00, скорее всего, его работу не продлят, лучше приходить в другие дни, в том числе завтра, к 8 утра, потому что сейчас (13.00 мск) начинают сдавать кровь те, кто пришел в 8-8.30", - рассказала РИА Новости одна из волонтеров. Но стоящих в очереди не пугает ни скорое закрытие, ни плохая погода - на улице +3 и дождь. Кто-то обсуждает вчерашний теракт, кто-то молится вполголоса, кто-то тихо плачет в плечо соседа по очереди, но большинство стоит молча и никто не жалуется. "Вдруг все же продлят работу, я еще постою", - говорит только что подошедший мужчина. "Знать бы, есть ли ограничения по возрасту", - беспокоится пожилая женщина в конце очереди, в голосе у нее слезы. "За что, за что", - повторяет себе другая женщина вся в черном. Александр стоит чуть ближе к зданию пункта сдачи крови: "Еще вчера решил, что пойду сдавать кровь, но не думал, что будет столько желающих, надеюсь все же успеть", - говорит он. На вопрос, что его привело, отвечает скупо: "А какие варианты?". "Я здесь с утра, но знала, что так будет, тепло оделась, надеюсь сдать, не могу сидеть дома, вдруг моя кровь спасет кого-то", - поясняет агентству москвичка Анна. "Меня не пускают, сказали, абсолютный отвод, но я все равно хочу помочь, что можно делать? Давайте я вам помогать буду", - предлагает волонтерам в оранжевых жилетах еще одна девушка. Они с готовностью ведут ее в палатку и дальше к зданию - работы у них здесь много: они все время курсируют вдоль очереди с горячим чаем и сладостями, кого-то молча угощают, кого-то поддерживают разговорами, кому-то просто улыбаются. "Здесь несколько организаций волонтерят, но люди нужны, конечно, оставляйте свои контакты", - говорит девушке волонтер, и тут приходит новость - работу пункта приема крови продлили еще на два часа. "Пока есть очередь, не закроют", - уверенно добавляет молодой человек в оранжевой жилетке. Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта – уже 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282172.html

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происшествия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, россия