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Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:38 23.03.2024 (обновлено: 14:42 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/krokus-1935284155.html
Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе"
Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе"
Сотни людей стоят в многочасовых очередях на пунктах сдачи крови в Москве, несмотря на дождь и скорое закрытие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T14:38
2024-03-23T14:42
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
маргарита симоньян
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотни людей стоят в многочасовых очередях на пунктах сдачи крови в Москве, несмотря на дождь и скорое закрытие, передает корреспондент РИА Новости. В очереди в Центр крови имени Гаврилова на Шаболовке - не меньше 200 человек, и она продолжает увеличиваться, несмотря на скорое закрытие. "Пункт закроется в 14.00, скорее всего, его работу не продлят, лучше приходить в другие дни, в том числе завтра, к 8 утра, потому что сейчас (13.00 мск) начинают сдавать кровь те, кто пришел в 8-8.30", - рассказала РИА Новости одна из волонтеров. Но стоящих в очереди не пугает ни скорое закрытие, ни плохая погода - на улице +3 и дождь. Кто-то обсуждает вчерашний теракт, кто-то молится вполголоса, кто-то тихо плачет в плечо соседа по очереди, но большинство стоит молча и никто не жалуется. "Вдруг все же продлят работу, я еще постою", - говорит только что подошедший мужчина. "Знать бы, есть ли ограничения по возрасту", - беспокоится пожилая женщина в конце очереди, в голосе у нее слезы. "За что, за что", - повторяет себе другая женщина вся в черном. Александр стоит чуть ближе к зданию пункта сдачи крови: "Еще вчера решил, что пойду сдавать кровь, но не думал, что будет столько желающих, надеюсь все же успеть", - говорит он. На вопрос, что его привело, отвечает скупо: "А какие варианты?". "Я здесь с утра, но знала, что так будет, тепло оделась, надеюсь сдать, не могу сидеть дома, вдруг моя кровь спасет кого-то", - поясняет агентству москвичка Анна. "Меня не пускают, сказали, абсолютный отвод, но я все равно хочу помочь, что можно делать? Давайте я вам помогать буду", - предлагает волонтерам в оранжевых жилетах еще одна девушка. Они с готовностью ведут ее в палатку и дальше к зданию - работы у них здесь много: они все время курсируют вдоль очереди с горячим чаем и сладостями, кого-то молча угощают, кого-то поддерживают разговорами, кому-то просто улыбаются. "Здесь несколько организаций волонтерят, но люди нужны, конечно, оставляйте свои контакты", - говорит девушке волонтер, и тут приходит новость - работу пункта приема крови продлили еще на два часа. "Пока есть очередь, не закроют", - уверенно добавляет молодой человек в оранжевой жилетке. Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта – уже 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282172.html
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происшествия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Маргарита Симоньян, Россия
Сотни москвичей стоят на сдачу крови после теракта в "Крокусе"

Сотни людей стоят на сдачу крови в Москве после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Цветы на улице Баумана в Казани во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотни людей стоят в многочасовых очередях на пунктах сдачи крови в Москве, несмотря на дождь и скорое закрытие, передает корреспондент РИА Новости.
В очереди в Центр крови имени Гаврилова на Шаболовке - не меньше 200 человек, и она продолжает увеличиваться, несмотря на скорое закрытие.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
"Пункт закроется в 14.00, скорее всего, его работу не продлят, лучше приходить в другие дни, в том числе завтра, к 8 утра, потому что сейчас (13.00 мск) начинают сдавать кровь те, кто пришел в 8-8.30", - рассказала РИА Новости одна из волонтеров.
Но стоящих в очереди не пугает ни скорое закрытие, ни плохая погода - на улице +3 и дождь. Кто-то обсуждает вчерашний теракт, кто-то молится вполголоса, кто-то тихо плачет в плечо соседа по очереди, но большинство стоит молча и никто не жалуется.
"Вдруг все же продлят работу, я еще постою", - говорит только что подошедший мужчина. "Знать бы, есть ли ограничения по возрасту", - беспокоится пожилая женщина в конце очереди, в голосе у нее слезы. "За что, за что", - повторяет себе другая женщина вся в черном.
Александр стоит чуть ближе к зданию пункта сдачи крови: "Еще вчера решил, что пойду сдавать кровь, но не думал, что будет столько желающих, надеюсь все же успеть", - говорит он. На вопрос, что его привело, отвечает скупо: "А какие варианты?". "Я здесь с утра, но знала, что так будет, тепло оделась, надеюсь сдать, не могу сидеть дома, вдруг моя кровь спасет кого-то", - поясняет агентству москвичка Анна.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
"Меня не пускают, сказали, абсолютный отвод, но я все равно хочу помочь, что можно делать? Давайте я вам помогать буду", - предлагает волонтерам в оранжевых жилетах еще одна девушка.
Они с готовностью ведут ее в палатку и дальше к зданию - работы у них здесь много: они все время курсируют вдоль очереди с горячим чаем и сладостями, кого-то молча угощают, кого-то поддерживают разговорами, кому-то просто улыбаются.
"Здесь несколько организаций волонтерят, но люди нужны, конечно, оставляйте свои контакты", - говорит девушке волонтер, и тут приходит новость - работу пункта приема крови продлили еще на два часа. "Пока есть очередь, не закроют", - уверенно добавляет молодой человек в оранжевой жилетке.
Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта – уже 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.
Они всех расстреливали – свидетельница трагедии в Крокусе о террористах - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Всех расстреливали без разбора". Очевидцы рассказали о теракте в "Крокусе"
Вчера, 14:32
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Маргарита СимоньянРоссия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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