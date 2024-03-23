https://ria.ru/20240323/krokus-1935150302.html

СБ ООН назвал терроризм одной из наиболее серьезных угроз безопасности

СБ ООН назвал терроризм одной из наиболее серьезных угроз безопасности - РИА Новости, 23.03.2024

СБ ООН назвал терроризм одной из наиболее серьезных угроз безопасности

Терроризм является одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности, говорится в заявлении СБ ООН для прессы в связи с терактом в "Крокус... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:17

2024-03-23T02:17

2024-03-23T02:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий песков

михаил мурашко

дмитрий полянский

крокус

совет безопасности оон

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Терроризм является одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности, говорится в заявлении СБ ООН для прессы в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Заявление опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, заявление принято по инициативе России. "Члены Совета безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности", - сказано в тексте. Члены Совета безопасности выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших и российскому народу, пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим. Совбез подтвердил, что любые террористические акты являются преступлением и не имеют оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались. Члены СБ ООН подтвердили необходимость борьбы всех государств всеми средствами, в соответствии с Уставом ООН и другими обязательствами по международному праву, с угрозами международному миру и безопасности, вызванными террористическими актами. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, дмитрий песков, михаил мурашко, дмитрий полянский, крокус, совет безопасности оон