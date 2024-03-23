https://ria.ru/20240323/krokus-1935148107.html

МИД Киргизии опроверг сообщение о согражданах, пострадавших в "Крокусе"

МИД Киргизии опроверг сообщение о согражданах, пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Киргизии опроверг сообщение о согражданах, пострадавших в "Крокусе"

МИД Киргизии опровергает информацию о двух согражданах, якобы пострадавших в ходе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:05

2024-03-23T02:05

2024-03-23T02:06

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий песков

крокус

михаил мурашко

киргизия

владимир путин

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БИШКЕК, 23 мар - РИА Новости. МИД Киргизии опровергает информацию о двух согражданах, якобы пострадавших в ходе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе внешнеполитического ведомства. "Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызской Республики в Москве продолжают работу по уточнению информации о гражданах Кыргызской Республики, возможно пострадавших в ходе трагических событий, произошедших 22 марта 2024 года в "Крокус сити холле". По итогам проделанной работы, информация о двух гражданах Кыргызской Республики, находящихся в предварительном списке пострадавших, не подтвердилась", - заявил представитель пресс-службы. В ведомстве уточнили, что министерство и диппредставительство продолжают отслеживать ситуацию. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания. Президент Киргизии Садыр Жапаров и МИД страны ранее выступили с решительным осуждение теракта.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, дмитрий песков, крокус, михаил мурашко, киргизия, владимир путин