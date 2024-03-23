https://ria.ru/20240323/krokus-1935133700.html

Дептранс снял ряд ограничений движения в районе "Крокус Сити Холла"

Дептранс снял ряд ограничений движения в районе "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 23.03.2024

Дептранс снял ряд ограничений движения в районе "Крокус Сити Холла"

Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе концертного зала "Крокус сити холл" восстановлено, сообщатся в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:03

2024-03-23T01:03

2024-03-23T02:40

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

департамент транспорта г. москвы

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе концертного зала "Крокус сити холл" восстановлено, сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Ограничения движения сняты", — говорится в публикации.Ранее департамент сообщал о перекрытии движения по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и об ограничении движения по Волоколамскому шоссе в область. Также сообщалось о перекрытии съезда с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД и съезда с Новорижского шоссе на внешнюю сторону МКАД.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, при теракте погибли 40 человек, более 100 пострадали.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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