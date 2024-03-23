В Москве на рекламных экранах появились сообщения о трагедии в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На ряде улиц в Москве на рекламных экранах "зажглись свечи" в память о трагедии в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента СМИ и рекламы."Произошла трагедия. Все развлекательные мероприятия отменены. В такие острые для страны моменты нужно говорить о минутах скорби и молиться о спасении пострадавших в этом жутком теракте. Да, уже на ряде улиц вместо рекламы на экранах зажглись свечи", - рассказали в ведомстве.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сообщение "Скорбим" на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На ряде улиц в Москве на рекламных экранах "зажглись свечи" в память о трагедии в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.
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"Произошла трагедия. Все развлекательные мероприятия отменены. В такие острые для страны моменты нужно говорить о минутах скорби и молиться о спасении пострадавших в этом жутком теракте. Да, уже на ряде улиц вместо рекламы на экранах зажглись свечи", - рассказали в ведомстве.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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