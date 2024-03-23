https://ria.ru/20240323/krokus-1935132332.html

Орбан выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Орбан выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Орбан выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования народу России в связи с чудовищным терактом в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:58

2024-03-23T00:58

2024-03-23T01:06

теракт в "крокус сити холле"

венгрия

крокус

крокус сити холл

россия

виктор орбан

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125519_0:91:3113:1842_1920x0_80_0_0_6248963685aaa82f4871607ff17767d1.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил соболезнования народу России в связи с чудовищным терактом в подмосковном "Крокус сити холле"."Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования народу Российской Федерации после чудовищной террористической атаки, которая произошла недалеко от Москвы сегодня вечером. Мы молимся за семьи жертв", - написал Орбан в социальной сети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, крокус, крокус сити холл, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин