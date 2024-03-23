https://ria.ru/20240323/krokus-1935131681.html

В Подмосковье локализовали пожар в "Крокусе"

В Подмосковье локализовали пожар в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Подмосковье локализовали пожар в "Крокусе"

Пожар в "Крокус сити холле" локализован, пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:57

2024-03-23T00:57

2024-03-23T01:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в "Крокус сити холле" локализован, пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Пожар в Крокусе локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240322/krokus-1935072675.html

московская область (подмосковье)

россия

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Работа пожарных у "Крокус Сити Холла" Пожарные продолжают работы у "Крокуса". Самые свежие кадры РИА Новости с места. 2024-03-23T00:57 true PT0M11S

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происшествия, московская область (подмосковье), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, россия