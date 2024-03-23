https://ria.ru/20240323/krokus-1935129429.html

Львова-Белова призвала не поддаваться провокациям

Львова-Белова призвала не поддаваться провокациям - РИА Новости, 23.03.2024

Львова-Белова призвала не поддаваться провокациям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала доверять только проверенным каналам информации и не поддаваться провокациям. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:49

2024-03-23T00:49

2024-03-23T00:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

мария львова-белова

крокус

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала доверять только проверенным каналам информации и не поддаваться провокациям. "Знаю, что многие все понимают: в моменты массовых трагедий главное - не сеять панику. Но еще раз хочу предупредить - сейчас можно доверять только проверенным каналам информации… Не поддавайтесь провокациям, будьте бдительны и перепроверяйте информацию в официальных источниках. Лучше в нескольких", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, мария львова-белова, крокус, дмитрий песков, владимир путин