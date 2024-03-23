https://ria.ru/20240323/krokus-1935126900.html

Москалькова назвала теракт в "Крокусе" преступлением против человечности

Москалькова назвала теракт в "Крокусе" преступлением против человечности - РИА Новости, 23.03.2024

Москалькова назвала теракт в "Крокусе" преступлением против человечности

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала теракт в "Крокус сити холле" преступлением против человечности и выразила соболезнования... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:42

2024-03-23T00:42

2024-03-23T00:42

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

татьяна москалькова

крокус

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала теракт в "Крокус сити холле" преступлением против человечности и выразила соболезнования близким погибших. "Варварский теракт в "Крокус сити холле" — преступление против человечности. Надеюсь, виновные в ближайшее время будут задержаны и понесут справедливое наказание. Мои самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Получила соболезнования и слова поддержки от азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой", - написала Москалькова в своём Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, татьяна москалькова, крокус, дмитрий песков, владимир путин