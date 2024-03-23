https://ria.ru/20240323/krokus-1935126249.html

Росгвардия покинула "Крокус" из-за задымления, заявил Хинштейн

Росгвардия покинула "Крокус" из-за задымления, заявил Хинштейн - РИА Новости, 23.03.2024

Росгвардия покинула "Крокус" из-за задымления, заявил Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что СОБР Росгвардии покинул "Крокус сити холл" из-за задымления, спецназ "отработал" подземный паркинг, первый этаж... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:40

2024-03-23T00:40

2024-03-23T00:45

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

крокус

крокус сити холл

россия

александр хинштейн

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что СОБР Росгвардии покинул "Крокус сити холл" из-за задымления, спецназ "отработал" подземный паркинг, первый этаж и часть второго."Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание "Крокус Сити Холл" из-за сильного задымления. Несмотря на пожар, спецназ полностью "отработал" подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы. Парни - настоящие герои!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крокус, крокус сити холл, россия, александр хинштейн, дмитрий песков, владимир путин