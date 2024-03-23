https://ria.ru/20240323/krokus-1935123709.html

В Новгородской области отменили массовые мероприятия

В Новгородской области отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

В Новгородской области отменили массовые мероприятия

Массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, отменяются в Новгородской области до особого распоряжения после теракта в подмосковном "Крокус сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:34

2024-03-23T00:34

2024-03-23T00:34

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

крокус

дмитрий песков

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, отменяются в Новгородской области до особого распоряжения после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава региона Андрей Никитин. "Дорогие новгородцы, в связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене всех культурных, спортивных и массовых мероприятий в Новгородской области до особого распоряжения", - сообщил Никитин. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, крокус, дмитрий песков, россия