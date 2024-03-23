https://ria.ru/20240323/krokus-1935122386.html

Грызлов надеется, что ООН выступит с осуждением теракта в "Крокусе"

Грызлов надеется, что ООН выступит с осуждением теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Грызлов надеется, что ООН выступит с осуждением теракта в "Крокусе"

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что ООН следует выступить с осуждением теракта в Подмосковье, и подчеркнул, что РФ будет этого добиваться. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:27

2024-03-23T00:27

2024-03-23T00:27

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

борис грызлов

крокус

дмитрий песков

владимир путин

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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что ООН следует выступить с осуждением теракта в Подмосковье, и подчеркнул, что РФ будет этого добиваться. "Считаю необходимым, чтобы ООН обязательно оценила этот теракт, потому что, к сожалению, они зачастую уходят от этих оценок", - сказал Грызлов журналистам в пятницу у посольства РФ в Минске, куда минчане несут цветы и лампадки в связи с терактом в "Крокус сити холл". Он отметил, что многие государства уже высказали соболезнования российской стороне в связи с терактом. "Так что теперь дело за ООН и теми странами, которые в нее входят. Мы надеемся, что ООН выскажет свою позицию относительно этого теракта, с осуждением. Мы будем этого добиваться", - подчеркнул дипломат. Он подчеркнул, что много стран поддерживают Россию и Белоруссию. "Те государства, которые с нами, наше общее население, - это больше половины населения мира. Мы должны понимать, что с нами большинство, а эти отщепенцы, своры злопыхателей, которые хотят нанести максимальный урон России и Беларуси, - в меньшинстве. Поэтому мы победим", - заявил Грызлов. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, россия, борис грызлов, крокус, дмитрий песков, владимир путин