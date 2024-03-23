https://ria.ru/20240323/krokus-1935121717.html

Посольство России в Вене приспустило флаг

Посольство России в Вене приспустило флаг - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство России в Вене приспустило флаг

Посольство России в Вене в знак скорби по жертвам трагедии в Подмосковье приспустило государственный флаг. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:25

2024-03-23T00:25

2024-03-23T00:31

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

вена

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

владимир путин

крокус

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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Посольство России в Вене в знак скорби по жертвам трагедии в Подмосковье приспустило государственный флаг."В знак скорби по жертвам трагедии перед посольством России приспущен государственный флаг", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале посольства в Telegram.Диппредставительство добавило, что российская сторона ожидает от австрийских властей "решительного и безоговорочного осуждения жестокого террористического акта".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

вена

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в мире, россия, вена, московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин, крокус