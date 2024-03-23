https://ria.ru/20240323/krokus-1935120082.html

В подмосковные больницы госпитализировали 33 человек после теракта

В подмосковные больницы госпитализировали 33 человек после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

В подмосковные больницы госпитализировали 33 человек после теракта

После теракта в "Крокус сити холле" в больницы Подмосковья госпитализированы 33 человека, сообщается на сайте минздрава региона. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:17

2024-03-23T00:17

2024-03-23T00:31

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. После теракта в "Крокус сити холле" в больницы Подмосковья госпитализированы 33 человека, сообщается на сайте минздрава региона."Госпитализировано – 33 человека, из них детей – 1", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия