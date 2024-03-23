Колумбия осудила теракт в "Крокусе"

МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Правительство Колумбии осудило террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле", где были убиты по меньшей мере 40 человек, выразив соболезнования родным и близким жертв и погибших. "Министерство иностранных дел Республики Колумбия выражает свое самое глубокое неприятие нападения, произошедшего в "Крокус Сити Холл" ... (в подмосковном Красногорске, Россия – ред.), в результате которого на данный момент погибло более 40 человек. Выражаем солидарность с пострадавшими гражданами и выражаем самые искренние соболезнования семьям и родственникам погибших. Мы также желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этих событиях", - говорится в коммюнике ведомства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Машины полиции и скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Правительство Колумбии осудило террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле", где были убиты по меньшей мере 40 человек, выразив соболезнования родным и близким жертв и погибших.
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"Министерство иностранных дел Республики Колумбия выражает свое самое глубокое неприятие нападения, произошедшего в "Крокус Сити Холл" ... (в подмосковном Красногорске, Россия – ред.), в результате которого на данный момент погибло более 40 человек. Выражаем солидарность с пострадавшими гражданами и выражаем самые искренние соболезнования семьям и родственникам погибших. Мы также желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этих событиях", - говорится в коммюнике ведомства.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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