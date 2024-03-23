https://ria.ru/20240323/krokus-1935117373.html

Бригады психологов ФМБА начали работу на месте теракта в "Крокусе"

Бригады психологов ФМБА начали работу на месте теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Бригады психологов ФМБА начали работу на месте теракта в "Крокусе"

Бригады реаниматологов, хирургов и психологов Федерального медико-биологического агентства России работают в составе оперштаба на месте теракта в "Крокус сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:05

2024-03-23T00:05

2024-03-23T00:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

дмитрий песков

крокус

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бригады реаниматологов, хирургов и психологов Федерального медико-биологического агентства России работают в составе оперштаба на месте теракта в "Крокус сити холле", сообщила пресс-служба ФМБА. "Бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА России работают в составе оперштаба на месте теракта в "Крокус сити",- говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дмитрий песков, крокус, владимир путин