https://ria.ru/20240323/kredit-1935351356.html

"Русский стандарт" спишет кредиты погибшим при теракте в "Крокусе"

"Русский стандарт" спишет кредиты погибшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

"Русский стандарт" спишет кредиты погибшим при теракте в "Крокусе"

Банк "Русский стандарт" спишет задолженности по кредитам клиентам, погибшим в результате теракта в Подмосковном "Крокусе", и урегулирует задолженность... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:08

2024-03-23T19:08

2024-03-23T20:21

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

брянская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банк "Русский стандарт" спишет задолженности по кредитам клиентам, погибшим в результате теракта в Подмосковном "Крокусе", и урегулирует задолженность пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе банка."Банк Русский Стандарт спишет задолженность по кредитам клиентам, погибшим в результате теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", урегулирует задолженность пострадавших", - сообщили в пресс-службе.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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