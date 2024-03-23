https://ria.ru/20240323/kredit-1935349821.html
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе"
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе"
"Газпромбанк" намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в при теракте окажутся клиенты банка и члены их семей, говорится в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:59
2024-03-23T18:59
2024-03-23T20:21
теракт в "крокус сити холле"
газпромбанк
крокус
крокус сити холл
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. "Газпромбанк" намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в при теракте окажутся клиенты банка и члены их семей, говорится в сообщении банка в Telegram-канале."Газпромбанк" выражает искренние соболезнования в связи с гибелью людей в Московской области и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей", - сказано в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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газпромбанк, крокус, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Газпромбанк, Крокус, Крокус Сити Холл, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе"
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе" и их семей