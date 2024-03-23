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"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:59 23.03.2024 (обновлено: 20:21 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/kredit-1935349821.html
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе"
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе"
"Газпромбанк" намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в при теракте окажутся клиенты банка и члены их семей, говорится в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:59
2024-03-23T20:21
теракт в "крокус сити холле"
газпромбанк
крокус
крокус сити холл
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. "Газпромбанк" намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в при теракте окажутся клиенты банка и члены их семей, говорится в сообщении банка в Telegram-канале."Газпромбанк" выражает искренние соболезнования в связи с гибелью людей в Московской области и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей", - сказано в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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газпромбанк, крокус, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Газпромбанк, Крокус, Крокус Сити Холл, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе"

"Газпромбанк" спишет все кредиты пострадавших в "Крокусе" и их семей

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. "Газпромбанк" намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в при теракте окажутся клиенты банка и члены их семей, говорится в сообщении банка в Telegram-канале.
"Газпромбанк" выражает искренние соболезнования в связи с гибелью людей в Московской области и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей", - сказано в сообщении.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Вчера, 15:15
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ГазпромбанкКрокусКрокус Сити ХоллПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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