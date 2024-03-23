https://ria.ru/20240323/khabarovsk-1935177098.html

В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия

В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия

Развлекательные мероприятия отменены в Хабаровском крае на несколько дней в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает минкульт региона. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T06:44

2024-03-23T06:44

2024-03-23T06:44

теракт в "крокус сити холле"

хабаровский край

россия

крокус

происшествия

московская область (подмосковье)

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ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменены в Хабаровском крае на несколько дней в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает минкульт региона. "В связи с терактом в "Крокус сити холле" в Красногорске министерство культуры Хабаровского края выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом, просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства. Губернатор региона Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким пострадавших в бесчеловечном теракте. "Единственный возможный ответ на это преступление против человечности – наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим... Вечная память погибшим. Сил родным и близким – Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал он в своём Telegram-канале. Министерство транспорта России с 22 марта ввело на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск сообщает, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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хабаровский край

россия

московская область (подмосковье)

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хабаровский край, россия, крокус, происшествия, московская область (подмосковье)