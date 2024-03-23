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В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:44 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/khabarovsk-1935177098.html
В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия
В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024
В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия
Развлекательные мероприятия отменены в Хабаровском крае на несколько дней в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает минкульт региона. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T06:44
2024-03-23T06:44
теракт в "крокус сити холле"
хабаровский край
россия
крокус
происшествия
московская область (подмосковье)
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ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменены в Хабаровском крае на несколько дней в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает минкульт региона. "В связи с терактом в "Крокус сити холле" в Красногорске министерство культуры Хабаровского края выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом, просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства. Губернатор региона Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким пострадавших в бесчеловечном теракте. "Единственный возможный ответ на это преступление против человечности – наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим... Вечная память погибшим. Сил родным и близким – Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал он в своём Telegram-канале. Министерство транспорта России с 22 марта ввело на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск сообщает, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/mchs-1935164731.html
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хабаровский край
россия
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хабаровский край, россия, крокус, происшествия, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Хабаровский край, Россия, Крокус, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Хабаровском крае отменили развлекательные мероприятия

В Хабаровском крае на несколько дней отменили развлекательные мероприятия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
Концертный зал Крокус Сити Холл, в котором произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 мар - РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменены в Хабаровском крае на несколько дней в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает минкульт региона.
"В связи с терактом в "Крокус сити холле" в Красногорске министерство культуры Хабаровского края выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В ближайшие дни в Хабаровском крае отменены мероприятия увеселительного (развлекательного) характера, при этом, просветительские события состоятся в учреждениях с усиленными мерами безопасности", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
Вчера, 04:10
Губернатор региона Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким пострадавших в бесчеловечном теракте. "Единственный возможный ответ на это преступление против человечности – наши единство и сплочение. Только вместе мы выстоим и победим... Вечная память погибшим. Сил родным и близким – Хабаровский край сегодня скорбит вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал он в своём Telegram-канале.
Министерство транспорта России с 22 марта ввело на объектах транспортной инфраструктуры максимальный – третий – уровень безопасности. Граждан просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты. Международный аэропорт Хабаровск сообщает, что пассажирам, вылетающим в Москву компанией "Аэрофлот" в период с 20.00 местного времени 22 марта по 25-е число включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на три ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Вчера, 04:29
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Хабаровский крайРоссияКрокусПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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