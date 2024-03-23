https://ria.ru/20240323/kareliya-1935207830.html

В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия

В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

В Карелии отменили развлекательные и культурно-массовые мероприятия

Развлекательные и культурно-массовые мероприятия отменяются в Карелии в эти выходные после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:00

2024-03-23T10:00

2024-03-23T10:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Развлекательные и культурно-массовые мероприятия отменяются в Карелии в эти выходные после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в Telegram-канале. "В Карелии в эти выходные мы отменяем развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Из спортивных мероприятий решили перенести соревнования по спортивным танцам "Весенний триумф" в Кондопоге. Их проведение сейчас неуместно", - написал он. Парфенчиков отметил, что в Карелии принимаются дополнительные меры безопасности. "Мы скорбим с теми, кто потерял своих близких, молимся о выздоровлении пострадавших и принимаем дополнительные меры безопасности здесь, в республике. Дорогие земляки, в эти трудные минуты призываю вас к спокойствию, пониманию и сплочению", - отметил он. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, республика карелия