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МИД Канады осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД Канады осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
МИД Канады осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Канада осуждает "чудовищные атаки" террористов, которые произошли в пятницу в Подмосковье, и выражает соболезнования пострадавшим, говорится в обнародованном... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:26
2024-03-23T01:26
2024-03-23T01:27
теракт в "крокус сити холле"
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Канада осуждает "чудовищные атаки" террористов, которые произошли в пятницу в Подмосковье, и выражает соболезнования пострадавшим, говорится в обнародованном заявлении канадского МИД. "Канада в ужасе от чудовищных кадров, поступающих из Красногорска. Канада осуждает эти чудовищные атаки. Мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - следует из заявления, опубликованного ведомством в соцсети Х. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
2024-03-23T01:26
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в мире, россия, канада, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Канада, Крокус Сити Холл
МИД Канады осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
МИД Канады назвал теракт в "Крокусе" чудовищным
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Канада осуждает "чудовищные атаки" террористов, которые произошли в пятницу в Подмосковье, и выражает соболезнования пострадавшим, говорится в обнародованном заявлении канадского МИД.
"Канада в ужасе от чудовищных кадров, поступающих из Красногорска. Канада осуждает эти чудовищные атаки. Мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - следует из заявления, опубликованного ведомством в соцсети Х.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
сообщил, что Владимиру Путину
в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.