https://ria.ru/20240323/kakhovka-1935296750.html

Город Каховка остался без света и газа после удара ВСУ

Город Каховка остался без света и газа после удара ВСУ - РИА Новости, 23.03.2024

Город Каховка остался без света и газа после удара ВСУ

Город Каховка в Херсонской области остался без света и газа после удара украинских войск по газораспределительному пункту и электроподстанции, сообщил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:19

2024-03-23T15:19

2024-03-23T15:19

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

россия

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Город Каховка в Херсонской области остался без света и газа после удара украинских войск по газораспределительному пункту и электроподстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Каховский муниципальный округ вчера сильно пострадал от обстрелов украинских террористов. Из-за повреждения газораспределительного пункта и электроподстанции Каховка и часть населенных пунктов округа остались без газа и электричества", - написал Сальдо. По его словам, обстрелам дронами и снарядами подверглись также села Любимовка, Васильевка и Чернянка. "Пострадавших нет, но нанесены повреждения постройкам и технике. На данный момент проводится ремонт поврежденных электросетей и оборудования. Ремонтно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте запланированы на 25 марта", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240323/donetsk-1935233705.html

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Дарья Буймова

каховка, херсонская область , россия, владимир сальдо, происшествия