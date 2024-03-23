https://ria.ru/20240323/iran-1935331439.html

Жители Тегерана несут цветы к мемориалу у посольства России в Иране

Жители Тегерана несут цветы к мемориалу у посольства России в Иране - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Тегерана несут цветы к мемориалу у посольства России в Иране

Стихийный мемориал в память о жертвах террористического акта, произошедшего накануне вечером в торговом центре "Крокус сити холл" в Подмосковье, возник у... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:11

2024-03-23T17:11

2024-03-23T17:11

теракт в "крокус сити холле"

россия

тегеран (город)

иран

маргарита симоньян

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Стихийный мемориал в память о жертвах террористического акта, произошедшего накануне вечером в торговом центре "Крокус сити холл" в Подмосковье, возник у главного входа в посольство России в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. Люди начали приносить цветы, игрушки и свечи к воротам посольства с середины дня. Выразить соболезнования семьям погибших и сказать слова поддержки пострадавшим приходят как россияне, так и иранцы. Несмотря на то, что в Иране сейчас продолжаются новогодние выходные, и люди не всегда следят за новостями в мире, многие прохожие с сочувствием останавливаются у мемориала на несколько минут, внимательно читают информацию о происшествии, молятся о погибших и желают скорейшего выздоровления раненым. В части иранского общества бытует мнение, что за терактом в "Крокусе" может стоять Запад. Так, один из посетивших мемориал заявил РИА Новости: "Когда НАТО не смог добиться успеха на Украине, он сделал своей целью устрашение и убийство невинных россиян, (в том числе - ред.) женщин и детей". По его словам, "убийство людей - новая практика НАТО для борьбы с государствами, не являющимися его союзниками". Говорящий подчеркнул, что Североатлантический альянс стремится компенсировать своё поражение на поле боя попытками расчленить важные страны-противники - такие, как Россия и Иран. Схожее мнение высказал накануне иранский аналитик в области экономики и политики, советник по делам РФ Рухолла Модаббер, рассказавший РИА Новости, что "террористический акт, произошедший в Москве, связан с поражением Штатов в сегодняшней (22 марта - ред.) операции российских сил против военных баз НАТО на Украине". Он подчеркнул, что "США вновь трусливо напали на гражданские объекты, и террористические группировки получили приказ напасть (22 марта)". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935329734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тегеран (город), иран, маргарита симоньян, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире