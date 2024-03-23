Жители Тегерана несут цветы к мемориалу у посольства России в Иране

ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Стихийный мемориал в память о жертвах террористического акта, произошедшего накануне вечером в торговом центре "Крокус сити холл" в Подмосковье, возник у главного входа в посольство России в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. Люди начали приносить цветы, игрушки и свечи к воротам посольства с середины дня. Выразить соболезнования семьям погибших и сказать слова поддержки пострадавшим приходят как россияне, так и иранцы. Несмотря на то, что в Иране сейчас продолжаются новогодние выходные, и люди не всегда следят за новостями в мире, многие прохожие с сочувствием останавливаются у мемориала на несколько минут, внимательно читают информацию о происшествии, молятся о погибших и желают скорейшего выздоровления раненым. В части иранского общества бытует мнение, что за терактом в "Крокусе" может стоять Запад. Так, один из посетивших мемориал заявил РИА Новости: "Когда НАТО не смог добиться успеха на Украине, он сделал своей целью устрашение и убийство невинных россиян, (в том числе - ред.) женщин и детей". По его словам, "убийство людей - новая практика НАТО для борьбы с государствами, не являющимися его союзниками". Говорящий подчеркнул, что Североатлантический альянс стремится компенсировать своё поражение на поле боя попытками расчленить важные страны-противники - такие, как Россия и Иран. Схожее мнение высказал накануне иранский аналитик в области экономики и политики, советник по делам РФ Рухолла Модаббер, рассказавший РИА Новости, что "террористический акт, произошедший в Москве, связан с поражением Штатов в сегодняшней (22 марта - ред.) операции российских сил против военных баз НАТО на Украине". Он подчеркнул, что "США вновь трусливо напали на гражданские объекты, и террористические группировки получили приказ напасть (22 марта)". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Тегеран (город), Иран, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Жители Тегерана несут цветы к мемориалу у посольства России в Иране
Жители Тегерана несут цветы к посольству России после теракта в "Крокусе"
ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Стихийный мемориал в память о жертвах террористического акта, произошедшего накануне вечером в торговом центре "Крокус сити холл" в Подмосковье, возник у главного входа в посольство России в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Люди начали приносить цветы, игрушки и свечи к воротам посольства с середины дня. Выразить соболезнования семьям погибших и сказать слова поддержки пострадавшим приходят как россияне, так и иранцы. Несмотря на то, что в Иране сейчас продолжаются новогодние выходные, и люди не всегда следят за новостями в мире, многие прохожие с сочувствием останавливаются у мемориала на несколько минут, внимательно читают информацию о происшествии, молятся о погибших и желают скорейшего выздоровления раненым.
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В части иранского общества бытует мнение, что за терактом в "Крокусе" может стоять Запад. Так, один из посетивших мемориал заявил РИА Новости: "Когда НАТО не смог добиться успеха на Украине, он сделал своей целью устрашение и убийство невинных россиян, (в том числе - ред.) женщин и детей". По его словам, "убийство людей - новая практика НАТО для борьбы с государствами, не являющимися его союзниками". Говорящий подчеркнул, что Североатлантический альянс стремится компенсировать своё поражение на поле боя попытками расчленить важные страны-противники - такие, как Россия и Иран.
Схожее мнение высказал накануне иранский аналитик в области экономики и политики, советник по делам РФ Рухолла Модаббер, рассказавший РИА Новости, что "террористический акт, произошедший в Москве, связан с поражением Штатов в сегодняшней (22 марта - ред.) операции российских сил против военных баз НАТО на Украине". Он подчеркнул, что "США вновь трусливо напали на гражданские объекты, и террористические группировки получили приказ напасть (22 марта)".
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
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Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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