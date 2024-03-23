https://ria.ru/20240323/gospitalizirovannye-1935122122.html

Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта

Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта

Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:26

2024-03-23T00:26

2024-03-23T02:24

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.В опубликованных данных указаны при наличии имена, возраст, состояние, а также травмы пострадавших людей.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

московская область (подмосковье), крокус сити холл