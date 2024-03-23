https://ria.ru/20240323/gospitalizirovannye-1935122122.html
Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта
Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта - РИА Новости, 23.03.2024
Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта
Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:26
2024-03-23T00:26
2024-03-23T02:24
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935117250_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_427c1286e2c67a92b2eb885213e347f8.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.В опубликованных данных указаны при наличии имена, возраст, состояние, а также травмы пострадавших людей.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935117250_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_d3b1908f28b8a272d218aa806f965895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Минздрав Подмосковья опубликовал данные госпитализированных после теракта
Минздрав Подмосковья опубликовал данные о госпитализированных после теракта
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.
В опубликованных данных указаны при наличии имена, возраст, состояние, а также травмы пострадавших людей.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.